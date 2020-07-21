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В Киеве прогремел взрыв рядом с метро 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
В Киеве прогремел взрыв
По его словам, около 12.00 поступил анонимный звонок о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. После проверки этой информации были обнаружены «опасные предметы» и проведена эвакуация людей.
«Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили», — пояснил градоначальник.
«Киев Оперативный» опубликовал видеозапись взрыва, который произошел у метро «Минская». На кадрах виден дым и слышен резкий хлопок, от которого сработали сигнализации припаркованных поблизости автомобилей.
«Рамблер» писал, что сегодня в украинском городе Луцк неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса сообщением «Берестечко — Красиловка» и пообещал устроить взрыв в людном месте.
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Происшествия , Видео , Киев
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