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Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом 

Lenta.ru 1 час назад
Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом во вторник, 21 июля, пишет «Московский комсомолец».
«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть», — прокомментировал политик замечание журналиста о том, что он оптимист.
20 июля в Следственном комитете заявили, что располагают данными об оказании Фургалом «серьезного влияния на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции». Кроме того, политик, как считают в ведомстве, давил на свидетелей, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия.
Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину.
Показания на Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под государственную защиту.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , СКР , ФСИН , Московский комсомолец , Хабаровский Край
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