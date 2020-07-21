«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть», — прокомментировал политик замечание журналиста о том, что он оптимист.

20 июля в Следственном комитете заявили, что располагают данными об оказании Фургалом «серьезного влияния на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции». Кроме того, политик, как считают в ведомстве, давил на свидетелей, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину.

Показания на Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под государственную защиту.