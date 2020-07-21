Среди заложников украинского террориста дети и беременные

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Вооруженный мужчина, который взял около 20 заложников в пассажирском автобусе в Луцке , заявил, что в захваченном автобусе есть дети и беременные женщины. Об этом сообщает Украина.ру.

Запись разговора с ним 21 июля публикует местное издание «Перший».

В беседе с журналистами мужчина заявил, что его зовут Максим Плохой.

«Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как они себя чувствуют — это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях», — заявил он.

В ходе разговора он угрожал взорвать автобус, если полиция будет брать транспортное средство штурмом.