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Среди заложников украинского террориста есть дети и беременные 

Luga1news.ru 30 минут назад
Среди заложников украинского террориста дети и беременные
Фото: Luga1news.ru
Вооруженный мужчина, который взял около 20 заложников в пассажирском автобусе в Луцке, заявил, что в захваченном автобусе есть дети и беременные женщины. Об этом сообщает Украина.ру.
Запись разговора с ним 21 июля публикует местное издание «Перший».
В беседе с журналистами мужчина заявил, что его зовут Максим Плохой.
«Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как они себя чувствуют — это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях», — заявил он.
В ходе разговора он угрожал взорвать автобус, если полиция будет брать транспортное средство штурмом.
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