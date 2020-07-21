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В захваченном в Луцке автобусе 20 заложников 

Вести Подмосковья 1 час назад
20 заложников в захваченном в Луцке автобусе
Фото: Вести Подмосковья
Такие данные предоставили в отделе коммуникации ГУ НП Волынской области. Захват заложников случился утром 21 июля в центре города.
О своих требованиях террорист сообщал через социальные сети и по телефону. Неизвестно, каким именно оружием владеет злоумышленник. Предварительно, у него есть автомат и взрывчатка.
Уже введен оперативный план «Заложник». Делается все возможное, чтобы не допустить появления жертв и раненных. В городе слышна стрельба. На стеклах автобуса есть следы от пуль. О пострадавших пока ничего не известно. Украинские власти надеются, что преступник облагоразумится.
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