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Зиничев по поручению Путина вылетел в Свердловскую область 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
Глава МЧС вылетел в Свердловскую область
Фото: РИА Новости
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в городе Нижние Серги из-за ливня затопило более 200 жилых домов, ведутся спасательные работы. В ликвидации последствий задействована группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств.
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Происшествия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , Свердловская Область
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