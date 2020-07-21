Глава МЧС вылетел в Свердловскую область

«Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в городе Нижние Серги из-за ливня затопило более 200 жилых домов, ведутся спасательные работы. В ликвидации последствий задействована группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств.