Глава МЧС вылетел в Свердловскую область

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в городе Нижние Серги из-за ливня затопило более 200 жилых домов, ведутся спасательные работы. В ликвидации последствий задействована группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств.