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Отчим и брат годами насиловали 10-летнюю крымчанку 

Артём Кульша 1 час назад
Отчим и брат годами насиловали 10-летнюю крымчанку
Фото: ТАСС
Отчим и старший брат годами насиловали 10-летнюю жительницу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Согласно версии следствия, в 2014-2020 годах житель Советского района Крыма и его 15-летний пасынок насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы и родной сестры соответственно.
Некоторое время назад это было выявлено при содействии уполномоченной по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской. Следователи Кировского межрайонного следственного отдела СК возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время оно расследуется. Подозреваемые были заключены под стражу.
Сегодня управление СК по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками Советского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи своих должностных обязанностей.
По версии следствия, они способствовали совершению преступлений в отношении ребенка тем, что не проводили должные профилактические мероприятия с семьей.
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Происшествия , СКР , Республика Крым
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