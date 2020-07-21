Отчим и брат годами насиловали 10-летнюю крымчанку 

Отчим и старший брат годами насиловали 10-летнюю жительницу Крыма . Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Согласно версии следствия, в 2014-2020 годах житель Советского района Крыма и его 15-летний пасынок насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы и родной сестры соответственно.

Некоторое время назад это было выявлено при содействии уполномоченной по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской. Следователи Кировского межрайонного следственного отдела СК возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время оно расследуется. Подозреваемые были заключены под стражу.

Сегодня управление СК по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками Советского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи своих должностных обязанностей.

По версии следствия, они способствовали совершению преступлений в отношении ребенка тем, что не проводили должные профилактические мероприятия с семьей.