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Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования 

Свободная пресса 1 час назад
Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования
Фото: Reuters
Мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, опубликовал свои требования в соцсети и сообщил о заложенной бомбе в одном из людных мест города.
В своем обращении захватчик поздравил всех с днем антисистемы, призвал праздновать правду и заявил, что «государство — это первый террорист». Он потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в соцсети заявления о том, что именно они — террористы в законе. От президента Владимира Зеленского он потребовал опубликовать видеообращение с текстом: «фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем».
По информации местных СМИ, личность захватчика установлена, полицейские ведут с ним переговоры. На место прибыл спецназ.
Ранее сообщалось, что утром 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с 20 пассажирами (фото). Введен план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан, пишет НСН.
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Комментарии 2
Происшествия , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , Луцк
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