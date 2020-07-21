Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования 

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Мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке , опубликовал свои требования в соцсети и сообщил о заложенной бомбе в одном из людных мест города.

В своем обращении захватчик поздравил всех с днем антисистемы, призвал праздновать правду и заявил, что «государство — это первый террорист». Он потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры , парламента, церквей записали и выложили в соцсети заявления о том, что именно они — террористы в законе. От президента Владимира Зеленского он потребовал опубликовать видеообращение с текстом: «фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем».

По информации местных СМИ, личность захватчика установлена, полицейские ведут с ним переговоры. На место прибыл спецназ.

Ранее сообщалось, что утром 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с 20 пассажирами (фото). Введен план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан, пишет НСН.