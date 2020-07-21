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Россиян предупредили об активизации мошенников в онлайн-лотереях 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 58 минут назад
Россиян предупредили об активизации мошенников
Фото: РИА Новости
В онлайн-лотереях повысилась активность мошенников, участие в подобных конкурсах требует особой бдительности и тщательности, заявили в Роскачестве.
«За год между россиянами распределяется почти полмиллиарда лотерейных билетов, при этом почти половина ежедневно приобретаемых билетов продается через интернет (690 тыс. против 705 тыс. покупаемых в точках продаж). За период самоизоляции эти цифры ощутимо выросли», — цитирует РИА «Новости» сообщение Роскачества.
В ведомстве пояснили, что техническая простота и «жажда легких денег в такие турбулентные времена» снижают критическое мышление и вынуждают россиян отдавать деньги мошенникам.
«Как известно, где больше всего человеческих эмоций, там всегда будут орудовать не чистые на руку люди», — заявил замглавы Роскачества Илья Лоевский.
При получении уведомления о выигрыше в лотерею нужно задаться тремя вопросами, рекомендуют в Роскачестве. Нужно понять, участвовали ли вы в такой лотерее, знакома ли эта организация и откуда у нее ваши контактные данные.
«Если хотя бы с одним ответом у вас затруднения — игнорируйте письмо», — предупредили в Роскачестве.
В подобных уведомлениях к победителю должны обращаться по имени, оно должно содержать адрес и название организатора розыгрыша. Также нужно проверить выигрыш на официальном сайте организатора, при этом сайт необходимо найти самостоятельно, а не переходить по ссылке из письма.
Среди мошеннических схем наиболее распространены сообщения на почту, СМС-сообщения, сообщения в мессенджерах с подтверждением регистрации на участие в онлайн-лотерее с фишинговой ссылкой или спамом, замаскированным под официальное уведомление.
В январе Сбербанк назвал способы получения мошенниками данных карт. По данным банка, россияне часто пересылают друг другу фотографии карт друг другу в мессенджерах, чем часто пользуются злоумышленники.
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Происшествия , Сбербанк России , РИА Новости
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