Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке 

На Украине захватили в заложники автобус с людьми. На Театральной площади города Луцка неизвестный захватил рейсовый автобус с пассажирами. Находящийся в салоне преступник заявил, что у него при себе есть взрывчатка. Полиция возбудила уголовное дело.
Очевидцы ЧП публикуют кадры с места событий. На появившейся в Сети записи слышны звуки, похожие на выстрелы. Кроме того, СМИ сообщают, что к месту происшествия направили военную технику. Известно также, что в Луцк в спешном порядке вылетел глава МВД Украины Арсен Аваков.