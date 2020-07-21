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Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
На Украине захватили в заложники автобус с людьми. На Театральной площади города Луцка неизвестный захватил рейсовый автобус с пассажирами. Находящийся в салоне преступник заявил, что у него при себе есть взрывчатка. Полиция возбудила уголовное дело.
Очевидцы ЧП публикуют кадры с места событий. На появившейся в Сети записи слышны звуки, похожие на выстрелы. Кроме того, СМИ сообщают, что к месту происшествия направили военную технику. Известно также, что в Луцк в спешном порядке вылетел глава МВД Украины Арсен Аваков.
Происшествия , Видео , В мире , Украина , Арсен Аваков , МВД , Луцк
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