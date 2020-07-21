Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе 

Город Нижние Серги в Свердловской области затопило из-за обрушившихся на регион сильных ливней. За несколько часов в уральском городе выпала месячная норма осадков. Вода в реках вышла из берегов, затопив дома и дороги. В городе введен режим ЧС.

В результате потопа примерно 200 жилых домов оказались затоплены, по улицам плавали автомобили. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают спасатели, в ликвидации последствий обильных осадков задействовано 255 человек и 52 единиц спецтехники.