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Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Город Нижние Серги в Свердловской области затопило из-за обрушившихся на регион сильных ливней. За несколько часов в уральском городе выпала месячная норма осадков. Вода в реках вышла из берегов, затопив дома и дороги. В городе введен режим ЧС.
В результате потопа примерно 200 жилых домов оказались затоплены, по улицам плавали автомобили. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают спасатели, в ликвидации последствий обильных осадков задействовано 255 человек и 52 единиц спецтехники.
Происшествия , Видео , Нижние Серги , Свердловская Область
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