Москвичек арестовали за обнаженку на Красной площади 

Три девушки были арестованы за попытку раздеться на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в ходе девичника по случаю свадьбы подруги девушки взяли друг друга на слабо, сняли верхнюю одежду на Красной площади и стали бегать. Сотрудники правоохранительных органов стали бегать за ними, догнали и доставили в отделение полиции.
Некоторое время спустя суд приговорил девушек к административному арестом сроком на 15 суток. На видеозаписи, которую опубликовал РЕН ТВ, девушки раздеваются до нижнего белья и бегут.
«В общем, нас повязали!» — произносит одна из них, уже сидя в полицейском автомобиле.
После этого девушка засмеялась, а сотрудник полиции сделал попытку вырвать смартфон из ее рук. После этого одна из ее подруг, смеясь, признается в нежелании сидеть в тюрьме.
В 2016 году, как сообщал «Рамблер», итальянская певица Анна Азерли разделась до нижнего белья на Красной площади в Москве и на камеру призналась в любви президенту России Владимиру Путину и желании стать первой леди России.