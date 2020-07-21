Москвичек арестовали за обнаженку на Красной площади 

Три девушки были арестованы за попытку раздеться на Красной площади в Москве . Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в ходе девичника по случаю свадьбы подруги девушки взяли друг друга на слабо, сняли верхнюю одежду на Красной площади и стали бегать. Сотрудники правоохранительных органов стали бегать за ними, догнали и доставили в отделение полиции.

Некоторое время спустя суд приговорил девушек к административному арестом сроком на 15 суток. На видеозаписи, которую опубликовал РЕН ТВ, девушки раздеваются до нижнего белья и бегут.

«В общем, нас повязали!» — произносит одна из них, уже сидя в полицейском автомобиле.

После этого девушка засмеялась, а сотрудник полиции сделал попытку вырвать смартфон из ее рук. После этого одна из ее подруг, смеясь, признается в нежелании сидеть в тюрьме.