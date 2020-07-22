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Как Дудь может быть замешан в истории с захватом заложников в Луцке 

Luga1news.ru и ещё 71 13 минут назад
В истории с луцким террористом появился Дудь
Фото: ТАСС
Украинский террорист Максим Кривош (Плохой), захвативший заложников в автобусе в Луцке Волынской области, мог подсмотреть идею для своего главного требования к президенту Владимиру Зеленскому в одном из интервью российского блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает Украина.ру.
Десять заложников уже девять часов находятся в автобусе, который удерживает вооруженный автоматом и гранатами Кривош. Ранее он озвучил свои требования: представители украинской политической и бизнес-элиты должны выложить в YouTube ролики, в которых назовут себя террористами, а президент Зеленский должен выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем».
В сети активно обсуждают, почему луцкий террорист вспомнил именно эту документальную картину 15-летней давности. Одна из ходовых версий — про этот фильм Кривош мог узнать из видеоролика Юрия Дудя. В октябре прошлого года блогер выпустил в YouTube интервью с лидером музыкальной группы «Порнофильмы» Владимиром Котляровым, который назвал фильм «Земляне» главным для него.
Ранее сообщалось, что захватчик автобуса в Луцке активно делился с подписчиками и выкладывал у себя на страницах видеоролики Дудя, из-за чего СМИ сделали вывод, что Кривош был поклонником его творчества.
«Земляне» (Earthlings) — американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми. Кадры из фильма демонстрируют, как человек начал доминировать над другими живыми существами, а те терпят страдания.
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Происшествия , Шоу-бизнес
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