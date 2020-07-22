В истории с луцким террористом появился Дудь

Украинский террорист Максим Кривош (Плохой), захвативший заложников в автобусе в Луцке Волынской области, мог подсмотреть идею для своего главного требования к президенту Владимиру Зеленскому в одном из интервью российского блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает Украина.ру.

Десять заложников уже девять часов находятся в автобусе, который удерживает вооруженный автоматом и гранатами Кривош. Ранее он озвучил свои требования: представители украинской политической и бизнес-элиты должны выложить в YouTube ролики, в которых назовут себя террористами, а президент Зеленский должен выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем».

В сети активно обсуждают, почему луцкий террорист вспомнил именно эту документальную картину 15-летней давности. Одна из ходовых версий — про этот фильм Кривош мог узнать из видеоролика Юрия Дудя. В октябре прошлого года блогер выпустил в YouTube интервью с лидером музыкальной группы «Порнофильмы» Владимиром Котляровым, который назвал фильм «Земляне» главным для него.

Ранее сообщалось, что захватчик автобуса в Луцке активно делился с подписчиками и выкладывал у себя на страницах видеоролики Дудя, из-за чего СМИ сделали вывод, что Кривош был поклонником его творчества.

«Земляне» (Earthlings) — американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми. Кадры из фильма демонстрируют, как человек начал доминировать над другими живыми существами, а те терпят страдания.