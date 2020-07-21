Мать убитой восьмилетней россиянки объявлена в розыск

Девочка 6 июля вышла из дома в Новоалександровске
и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД
, МЧС
, СК, коммунальных служб и мэрии, а также волонтеры, было возбуждено дело об убийстве. Тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По информации СК, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения. Обвиняемым по делу - семейной паре - уже предъявлено обвинение: женщине - в похищении, мужчине - в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба заключены под стражу.