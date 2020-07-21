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Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новостииещё 4
1 час назад
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Мать убитой на Сахалине 8-летней девочки несколько дней не выходит на связь, она объявлена в розыск, сообщила во вторник администрация Южно-Сахалинска.
Мать убитой восьмилетней россиянки объявлена в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Девочка 6 июля вышла из дома в Новоалександровске и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также волонтеры, было возбуждено дело об убийстве. Тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По информации СК, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения. Обвиняемым по делу - семейной паре - уже предъявлено обвинение: женщине - в похищении, мужчине - в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба заключены под стражу.
"Информация о том, что мать погибшей школьницы на протяжении последних дней не выходит на связь, поступила от ее знакомой. Женщина оставила заявительнице ребенка, которому не исполнилось 2 лет. Специалисты отдела опеки и попечительства Южно-Сахалинска поместили мальчика в детскую областную больницу для наблюдения, поскольку знакомая заявила, что малыш плохо ел и ему требовался тщательный уход. Здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, за ним круглосуточно наблюдают медики... Мать ребенка объявлена в розыск", - рассказали в мэрии.
По информации властей областного центра, ситуация находится на контроле детского омбудсмена региона Любови Устиновской.
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Происшествия,Криминал,МЧС,МВД,Новоалександровск,Южно-Сахалинск
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