Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оголившиеся на Красной площади девушки попали на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
Планировавшие устроить забег в нижнем белье в центре Москвы девушки наказаны. Москвички разделись на Красной площади во время девичника и тут же были задержаны стражами порядка.
Три девушки «на слабо» сняли с себя одежду у стен Кремля и решили немного пробежаться по брусчатке. Однако забег в откровенных нарядах длился недолго, полицейские заметили молодых особ и пресекли нарушение, все участницы были задержаны. А позже суд вынес решение об аресте москвичек. Девушкам предстоит провести за решеткой 15 суток.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Названа причина вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Названа причина вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Стало известно о «перевороте» Хабенского в МХТ
Стало известно о «перевороте» Хабенского в МХТ
Видео
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение