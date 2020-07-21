Стриптиз на Красной площади попал на видео

Планировавшие устроить забег в нижнем белье в центре Москвы девушки наказаны. Москвички разделись на Красной площади во время девичника и тут же были задержаны стражами порядка.

Три девушки «на слабо» сняли с себя одежду у стен Кремля и решили немного пробежаться по брусчатке. Однако забег в откровенных нарядах длился недолго, полицейские заметили молодых особ и пресекли нарушение, все участницы были задержаны. А позже суд вынес решение об аресте москвичек. Девушкам предстоит провести за решеткой 15 суток.