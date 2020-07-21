Разрушительный потоп в российском городе попал на видео

На появившихся в сети кадрах видно, как автомобиль плывет по воде между затопленными домами и поваленными деревьями. По данным МЧС, в воде оказались 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, а также четыре административных здания. В результате потопа оказались разрушены три дома, три пешеходных моста и один автомобильный, повреждены опоры линий электропередач.