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Старушка ударила медведя и обратила его в бегство 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Старушка ударила медведя и обратила его в бегство
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
В японской префектуре Хиросима пожилая женщина дала отпор напавшему на нее гималайскому медведю и сумела обратить его в бегство. Об этом сообщает сайт Japan Today.
Инцидент произошел, когда 82-летняя Румико Сасаки и ее муж пололи сорняки в своем огороде. Медведю удалось подойти к ним незамеченным. Старушка увидела его, когда оторвалась от работы и встала на ноги. Зверь немедленно бросился к ней.
«Он нацелился на мое лицо и внезапно кинулся на меня», — рассказывает Сасаки. По ее словам, она ударила медведя и отбросила его, после чего животное ретировалось. Японка отделалась царапинами на лице.
В префектуре Хиросима встречаются гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди. Длина самцов этого вида составляет 150—170 сантиметров, а вес — от 120 до 140 килограммов, самки заметно мельче.
В 2018 году сообщалось, что в окрестностях японского города Хиросаки, префектура Аомори, медведь напал на человека. Мужчина бросился наутек, но поскользнулся и упал на землю. Поняв, что от хищника не скрыться, он ударил его кулаком по носу.
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