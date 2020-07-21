Старушка ударила медведя и обратила его в бегство 

В японской префектуре Хиросима пожилая женщина дала отпор напавшему на нее гималайскому медведю и сумела обратить его в бегство. Об этом сообщает сайт Japan Today.

Инцидент произошел, когда 82-летняя Румико Сасаки и ее муж пололи сорняки в своем огороде. Медведю удалось подойти к ним незамеченным. Старушка увидела его, когда оторвалась от работы и встала на ноги. Зверь немедленно бросился к ней.

«Он нацелился на мое лицо и внезапно кинулся на меня», — рассказывает Сасаки. По ее словам, она ударила медведя и отбросила его, после чего животное ретировалось. Японка отделалась царапинами на лице.

В префектуре Хиросима встречаются гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди. Длина самцов этого вида составляет 150—170 сантиметров, а вес — от 120 до 140 килограммов, самки заметно мельче.

В 2018 году сообщалось, что в окрестностях японского города Хиросаки, префектура Аомори, медведь напал на человека. Мужчина бросился наутек, но поскользнулся и упал на землю. Поняв, что от хищника не скрыться, он ударил его кулаком по носу.