Крымчанин и его пасынок 6 лет насиловали падчерицу

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Россия будет экономить 

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Фото: ТАСС
Расходы федерального бюджета России должны быть сокращены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения стоимости нефти, считает Министерство финансов России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Министерство финансов представило методические указания по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В них сказано, что по итогам 2020 года федеральный бюджет будет дефицитным — около 5% валового внутреннего продукта (ВВП) — из-за пандемии коронавирусной инфекции и удешевления нефти.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета в течение трех следующих лет Министерство финансов предложило сократить бюджетные ассигнования на 1,428 триллиона рублей в 2021 году, на 1,892 триллиона рублей — в 2022-м, на 1,364 триллиона рублей — в 2023-м.
В частности, ведомство предложило сократить незащищенную часть ассигнований бюджета в 2021–2023 годах на 10%, ассигнования на государственную программу вооружений — на 5%, а также не индексировать заработные платы государственных служащих и отложить реформу оплаты труда федеральных государственных служащих.
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Происшествия , Криминал , Григорий Березкин , Минфин
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