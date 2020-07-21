Крымчанин и его пасынок 6 лет насиловали падчерицу

Вчера, как сообщал «Рамблер», Министерство финансов представило методические указания по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В них сказано, что по итогам 2020 года федеральный бюджет будет дефицитным — около 5% валового внутреннего продукта (ВВП) — из-за пандемии коронавирусной инфекции и удешевления нефти.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета в течение трех следующих лет Министерство финансов предложило сократить бюджетные ассигнования на 1,428 триллиона рублей в 2021 году, на 1,892 триллиона рублей — в 2022-м, на 1,364 триллиона рублей — в 2023-м.

В частности, ведомство предложило сократить незащищенную часть ассигнований бюджета в 2021–2023 годах на 10%, ассигнования на государственную программу вооружений — на 5%, а также не индексировать заработные платы государственных служащих и отложить реформу оплаты труда федеральных государственных служащих.