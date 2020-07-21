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Появились подробности захвата автобуса с заложниками на Украине 

Lenta.ru и ещё 7 50 минут назад
Появились подробности захвата заложников на Украине
Фото: pershyj.com
Руководитель Национальной полиции Украины по Волынской области Юрий Крошко подтвердил, что неизвестный мужчина захватил автобус в центре Луцка с заложниками. Подробности передает Korrespondent.net.
По словам Крошко, на всей территории области введен оперативный план «Заложник». Силовики ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских лиц в центральную часть города. Число заложников неизвестно.
Крошко отметил, что четких требований и претензий мужчина не выдвигает. На его странице в соцсетях ранее появилась запись, в которой он высказал недовольство системой государственной власти.
Руководитель местной полиции добавил, что личность мужчины сейчас устанавливается. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.
Ранее 21 июля сообщалось, что в центре Луцка на Театральной площади неизвестный захватил автобус с заложниками. В салоне находится мужчина, который заявил, что у него есть взрывчатка. В автобусе одно из окон разбито, шторы закрыты. Иногда слышны звуки выстрелов.
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Происшествия , В мире , Луцк
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