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В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку 

Lenta.ru 31 минуту назад
Уволенным Путиным генералом заинтересовались следователи
Фото: РИА Новости
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, проверку организовал лично председатель СКР Александр Бастрыкин. Ее начали еще 2 июля и уже опросили около десятка человек, включая самого бывшего главного военного следователя и его дочь. Теперь генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.
В марте бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, находящийся под арестом по обвинению в хищениях и взяточничестве, написал явку с повинной, в которой обвинил Сорочкина, возглавлявшего на тот момент военное следствие, в вымогательстве у него взяток. В частности, в ней говорилось, что из средств фонда поддержки ЦСКА Барышев оплачивал форму для сотрудников следственных органов и их руководителей, а дочери Сорочкина субсидировал посещение фитнес-клуба.
Барышев утверждал, что вначале помогал развивать спорт в военном следствии, но затем был вынужден платить, чтобы из-за выявленных финансовых нарушений в ЦСКА не были возбуждены уголовные дела. Эти показания были переданы председателю СКР Бастрыкину.
22 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил Александра Сорочкина с военной службы.
Александр Сорочкин занимал должность зампреда СК при прокуратуре РФ — руководителя военного следственного управления с декабря 2007 года. После образования самостоятельного федерального государственного органа в 2011 году был назначен зампредом СК РФ — руководителем Главного военного следственного управления. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Комментарии 4
Происшествия , Михаил Барышев , Александр Бастрыкин , Александр Сорочкин , Владимир Путин , СКР , Москва
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