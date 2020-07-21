Уволенным Путиным генералом заинтересовались следователи

По данным издания, проверку организовал лично председатель СКР Александр Бастрыкин . Ее начали еще 2 июля и уже опросили около десятка человек, включая самого бывшего главного военного следователя и его дочь. Теперь генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.

В марте бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев , находящийся под арестом по обвинению в хищениях и взяточничестве, написал явку с повинной, в которой обвинил Сорочкина, возглавлявшего на тот момент военное следствие, в вымогательстве у него взяток. В частности, в ней говорилось, что из средств фонда поддержки ЦСКА Барышев оплачивал форму для сотрудников следственных органов и их руководителей, а дочери Сорочкина субсидировал посещение фитнес-клуба.

Барышев утверждал, что вначале помогал развивать спорт в военном следствии, но затем был вынужден платить, чтобы из-за выявленных финансовых нарушений в ЦСКА не были возбуждены уголовные дела. Эти показания были переданы председателю СКР Бастрыкину.

22 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил Александра Сорочкина с военной службы.

Александр Сорочкин занимал должность зампреда СК при прокуратуре РФ — руководителя военного следственного управления с декабря 2007 года. После образования самостоятельного федерального государственного органа в 2011 году был назначен зампредом СК РФ — руководителем Главного военного следственного управления. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.