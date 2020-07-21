Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих 

В американском штате Нью-Джерси акулы растерзали раненого дельфина на глазах у отдыхающих. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел утром 16 июля. Люди, оказавшиеся на пляже, ошеломленно наблюдали, как морское животное рвут на части несколько акул. С берега были видны спинные плавники хищных рыб, снующих в окрасившейся кровью воде.

По некоторым данным, дельфин был ранен гребным винтом. Его кровь попала в воду и привлекла акул.

В марте стало известно, что биологи зафиксировали первый случай нападения акул-людоедов на горбатого кита. Инцидент произошел в 2017 году у берегов Африки недалеко от южноафриканского города Мосселбай. Семиметрового горбатого кита, запутавшегося в рыболовных снастях, заметили с исследовательского судна.