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Обвинённый в госизмене учёный ЦНИИмаша Ковалёв не стал обжаловать приговор 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Обвинённый в госизмене учёный не стал обжаловать приговор
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалёв, осуждённый на семь лет колонии по обвинению в госизмене, не стал обжаловать вынесенный 22 июня приговор. Решение вступило в силу.
Дело в отношении учёного слушалось в Мособлсуде в особом порядке, так как начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаша ранее признал свою вину. Заседание проходило за закрытыми дверями из-за грифа «секретно» на материалах дела. Отбывать наказание Ковалёв будет в колонии строгого режима.
ЦНИИМаш является головным научным институтом госкорпорации «Роскосмос». Уголовное дело Ковалёва было ранее соединено в одно производство с делом его учителя — сотрудника ЦНИИМаша Виктора Кудрявцева. Позже производства по ним разделили.
По версии следствия, 75-летний Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия. Пожилого учёного обвинили в госизмене и посадили в СИЗО, где у него позже диагностировали рак. Сам специалист виновным себя не признаёт. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе.
27 сентября 2019 года Виктора Кудрявцева выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Виктор Кудрявцев , Роман Ковалев , Роскосмос , ФСИН
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