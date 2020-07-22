Осы свили улей в диване россиян 

В российском городе Сарапул Удмуртия , осы свили улей в диване, стоявшем во дворе, и не подпускали к нему людей. Об этом сообщает сайт Город Глазов.

В понедельник, 20 июля, жители дома вызвали спасателей, так как самостоятельно убрать гнездо не смогли — насекомые жалили всех, кто приближался к нему. Чтобы уберечь детей от укусов, россияне решили обратиться за квалифицированной помощью.

Прибывшие на место спасатели в защитных костюмах убрали улей. На Instagram-аккаунте поисково-спасательной службы Удмуртии появилось сообщение о случившемся с призывом к жителям республики помнить об опасности укусов ос.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун три человека погибли и пятеро попали в больницу после нападения ос. Укушенные возвращались домой с похорон, когда на них набросился рой насекомых.