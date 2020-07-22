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Осы свили улей в диване россиян 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Осы свили улей в диване россиян
Фото: globallookpress.com
В российском городе Сарапул, Удмуртия, осы свили улей в диване, стоявшем во дворе, и не подпускали к нему людей. Об этом сообщает сайт Город Глазов.
В понедельник, 20 июля, жители дома вызвали спасателей, так как самостоятельно убрать гнездо не смогли — насекомые жалили всех, кто приближался к нему. Чтобы уберечь детей от укусов, россияне решили обратиться за квалифицированной помощью.
Прибывшие на место спасатели в защитных костюмах убрали улей. На Instagram-аккаунте поисково-спасательной службы Удмуртии появилось сообщение о случившемся с призывом к жителям республики помнить об опасности укусов ос.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун три человека погибли и пятеро попали в больницу после нападения ос. Укушенные возвращались домой с похорон, когда на них набросился рой насекомых.
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Происшествия , Сарапул , Удмуртская Республика
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