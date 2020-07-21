Молния убила россиянина

Челябинской области 26-летнего мужчину насмерть поразило молнией, сообщает Znak.com. Стихия настигла его, когда он бы один в поле.

По данным журналистов, трагедия разыгралась вечером 20 июля. Молодой человек оказался один на открытой местности вдали от жилых домов, расположенных на улице Мельнова. Отмечается, что от удара молнией мужчина скончался на месте. Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются правоохранителями.

В июле, как сообщал «Рамблер», несколько человек уже пострадали от удара молнией. Например, в Якутии скончался артист местного Государственного театра оперы и балета Василий Кириллин. Молодому артисту было 23 года. В Подмосковье 16-летний футболист после попадания в него молнии выжил, но получил серьезные травмы, был госпитализирован и в результате введен в состояние искусственной комы. Состояние спортсмена оценивается как стабильно тяжелое.