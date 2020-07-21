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Пастух погиб от удара молнии в Челябинской области 

Газета.Ru и ещё 1 54 минуты назад
Молния убила россиянина
Фото: РИА Новости
В жителя города Златоуст Челябинской области, который пас скот, ударила молния. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление СК России по региону.
Тело 26-летнего мужчины было найдено в районе улицы Мельнова в Златоусте вечером 20 июля.
Насильственных признаков смерти на теле обнаружено не было.
"По предварительным данным, мужчина пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии", — заявили в ведомстве.
По факту произошедшего организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник агентства, уточняет, что мужчина находился в поле, в 300 метрах от жилого дома.
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Происшествия , Златоуст , Челябинская Область
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