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В Подмосковье под суд пойдет таксист, отравивший и ограбивший 15 пассажиров 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
Таксист отравил и ограбил 15 пассажиров
Фото: РИА Новости
Таксист-частник, отравивший и ограбивший 15 пассажиров в Москве и Подмосковье, пойдет под суд. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Ногинска, обвиняемого в совершении 15 разбойных нападений (ч. 1 ст. 162 УК РФ, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жительницы Москвы (ч. 4 ст. 111 УК РФ), — сообщила Врадий. — Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу".
По данным следствия, с июня 2014 года по ноябрь 2016 года обвиняемый совершил 15 разбойных нападений на жителей Москвы и Московской области. Он подрабатывал частным извозом и предлагал своим пассажирам спиртные напитки, в которые подмешивал лекарство, вводящее их в одурманивающее состояние. После отравления обвиняемый похищал у потерпевших вещи, ювелирные украшения, деньги и оставлял их в бессознательном состоянии на территории Москвы либо Богородского городского округа. Часть похищенных вещей мужчина оставлял у себя, другие продавал. 14 февраля 2016 года в ходе совершения разбоя одна из потерпевших умерла от отравления лекарственным веществом с выраженным психотропным действием и этиловым спиртом.
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Происшествия , СКР , Москва , Московская область , Ногинск
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