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Немецкие СМИ оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке 

РИА Новости и ещё 1 30 минут назад
В Европе выразили опасения из-за действий Зеленского
Фото: РИА Новости
Решение президента Украины Владимир Зеленского выполнить "безумную просьбу" мужчины, захватившего заложников в Луцке, может спровоцировать подражателей террориста, пишут немецкие СМИ.
Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал в Facebook всех посмотреть фильм "Земляне", посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. После того как мужчину задержали, президент удалил пост в Facebook.
"Детектив с захватом заложников на Украине благополучно завершен: явно тяжеловооруженный захватчик заложников в течение многих часов удерживал несколько людей в автобусе. Затем полиции удалось захватить преступника… Незадолго до штурма автобуса полицейскими… украинский президент Владимир Зеленский, в самом деле, выполнил безумную просьбу удерживающего заложников. В Facebook он призвал посмотреть весьма шокирующий фильм "Земляне", однако немедленно стер видео после освобождения заложников", — сообщает баварская газета Merkur.
Как пишет портал Klamm.de, "наблюдатели опасаются, что Зеленский, который занимает должность всего год, выполнив просьбу, может спровоцировать подражателей из числа сторонних наблюдателей".
Основная часть прессы ФРГ, в том числе Spiegel, Die Welt и таблоид BILD, не сообщают пока об истории с выполнением президентом требований террориста, ограничиваются упоминанием о том, что "Зеленский лично переговорил с захватчиком заложников".
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие, СБ Украины квалифицировала это как теракт. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Он требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, всех 13 заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
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Происшествия , В мире , Владимир Зеленский , Bild , Spiegel , Die Welt , Луцк
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