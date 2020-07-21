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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии 

Газета.Ru 4 часа назад
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
Фото: РИА Новости
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее поиски были приостановлены из-за наступления темного времени суток.
В МЧС по региону уточнили, что в поисковой операции на данный момент принимают участие самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.
Район поисков пропавшего самолета также был расширен.
Ан-2 должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров.
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Происшествия , МЧС , Республика Бурятия
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