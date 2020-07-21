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Опубликовано видео забастовки на «Садоводе» 

Вадим Дроздов 37 минут назад
В Москве на одном из крупнейших рынков города "Садовод" владельцы нескольких торговых точек устроили массовую забастовку. Продавцы жалуются на администрацию рынка из-за повышения стоимости арендной платы. В администрации же на это ответили, сказав, что все были предупреждены заранее об окончании льготного периода и арендных каникул. Льготы действовали с начала апреля после введения в Москве режима самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Арендаторам торговых точек была предоставлена 80-процентная скидка на аренду помещений. Многие предприниматели сохранили свои места только благодаря этой скидке. Но такие объяснения не устроили некоторых продавцов и они пришли на митинг.
Происшествия , Видео , Москва
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