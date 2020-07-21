Популярного ведущего обвинили в изнасиловании 

Популярного ведущего телеканала Fox News Эда Хенри (Ed Henry), уволенного из-за заявлений о домогательствах с его стороны, обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Хенри обвинили в изнасиловании и домогательствах две женщины: Дженифер Экхарт (Jennifer Eckhart), которая раньше работала продюсером на Fox News, и журналистка Кэти Аре (Cathy Areu), которая часто появлялась в эфире телеканала. Обе женщины обратились в суд.

По словам Экхарт, Хенри изнасиловал ее в 2014 году, когда она только окончила журналистскую школу. Женщина утверждает, что не испытывала романтического влечения к ведущему, однако однажды согласились выпить с ним. Затем журналистка отправилась вместе с Хенри к нему домой, там они занялись сексом. По ее словам, в том момент она думала, что в случае отказа ее карьера будет уничтожена.

Экхарт добавила, что в 2015 году Хенри заставил ее заняться с ним оральным сексом. Кроме того, в 2017 году ведущий пригласил ее в отель, чтобы обсудить рабочие вопросы. Журналистка согласилась, однако в номере он надел на нее наручники и изнасиловал, несмотря на то, что она просила его прекратить.

Оре сообщила, что получала от Хенри непристойные сообщения. Кроме того, ведущий неоднократно намекал ей на то, что он поможет ей с продвижением на работе, если она займется с ним сексом, а также приглашал ее в номер отеля.

Адвокат Хенри Катрин Фоти (Catherine Foti) заявила, что он отрицает обвинения Экхарт и Оре. «Движение Me Too помогло пролить свет на множество историй о несправедливости. Все те, кто страдали, заслуживают того, чтобы быть услышанными. Однако это не одна из подобных историй», — прокомментировала Фоти обвинения в адрес ведущего.