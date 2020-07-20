Что известно о жестоком убийстве преподавательницы ВГИКа

В столице разыскивают убийцу 90-летней преподавательницы ВГИКа Ирины Шур. Тело женщины обнаружили в её квартире на Кутузовском проспекте с колото-резаными ранами. Шокированные трагедией коллеги и ученики убитой рассказали RT, что у неё никогда не было конфликтов на работе. Следствие предполагает, что не имевшую близких родственников женщину, проработавшую в престижном вузе более 60 лет, могли убить из-за квартиры в элитном районе.

Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели 90-летней женщины, которую обнаружили 19 июля в её квартире на западе столицы. Как сообщили в СК, эксперты зафиксировали на теле женщины «признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений».

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщили RT в ведомстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленника. Сейчас закончены первые следственные действия на месте убийства. Дверь в квартиру погибшей опечатана.

Жертвой стала 90-летняя Ирина Шур — доцент и старейший педагог ВГИКа. Информацию о гибели преподавателя уже подтвердили в самом ВУЗе. По данным СМИ, тело женщины обнаружили после того, как вскрыли её квартиру. В полицию обратилась её подруга, поскольку Шур несколько суток не отвечала на звонки.

Убитая проживала в одном из самых престижных и дорогих районов столицы — Дорогомилово, в доме на Кутузовском проспекте, рядом с гостиницей «Украина». В связи с этим следствие не исключает, что пенсионерку убили с целью завладения её квартирой.

По данным RT, женщина проживала в квартире одна после того, как овдовела 10 лет назад, детей у неё нет. Около месяца назад она похоронила своего младшего брата.

По данным «МК», несколько раз в неделю к Ирине Шур приходила социальная работница. По её словам, пенсионерка была очень общительной и доверчивой и могла открыть дверь незнакомцам, которые предлагали услуги по ремонту квартир.

«Я неоднократно говорила, что открывать дверь посторонним людям не безопасно. Ирина Борисовна как бы соглашалась со мной. Прихожу в следующий раз и вижу: она то окна пластиковые поменяет, то какие-то резинки на ручках. Ей постоянно звонили на городской телефон из различных компаний, предлагали услуги по ремонту квартиры. Даже приходили домой с предложением услуг. Когда это происходило при мне, то я прогоняла торговцев и грозилась вызвать полицию, если ее не оставят в покое», — сказала соцработница.

Ирина Борисовна Шур работала на кафедре эстетики, истории и теории культуры больше 62 лет. Она преподавала теорию и историю музыки студентам почти всех кафедр вуза, разработала множество монографий, а также была ведущей музыкальных концертов.

На время режима самоизоляции Шур приостановила педагогическую деятельность, но собиралась вернуться к преподаванию в следующем учебном году.

Заведующая кафедрой ВГИКа Марианна Ростоцкая в беседе с RT рассказала, что коллеги Шур с трудом поверили в произошедшее.

«Я не могу с вами говорить на эту тему. Это была прекрасная женщина, у нас у всех шок. Мы пока не знаем никаких подробностей», — сказала Ростоцкая. По её словам, Шур никогда не вступала в конфликты с коллегами. Ростоцкая также сомневается в том, что преподавательницу могли убить с целью ограбления, поскольку она жила скромно.

Коллега Шур Надежда Котнова рассказала RT, что многие студенты считали её лекции одними из самых интересных в вузе.

«Она создала свою особенную методику преподавания для студентов ВГИКа, а это, поверьте, не так просто, потому что профессия кинематографиста не очень близка профессии музыканта, которым была Ирина Борисовна», — пояснила собеседница.

Один из учеников Ирины Шур рассказал RT, что все знали её как профессионального педагога и доброго человека.

«Каждый понедельник мы приходили к ней на урок, и учиться было очень приятно. Даже те, кто был далёк от музыки, начинал понимать её и любить после занятий с Ириной Борисовной, — вспоминает Артак Серовани-Оганян. — Она умела заинтересовать музыкой и была добрейшей женщиной. Вы не найдёте такого студента, который слышал от неё грубость. Она была очень позитивной».

Представители ВГИКа рассказали, что преподаватель искренне любила студентов.