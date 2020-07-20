В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки 

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Следователи организовали проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве-реке около гидротехнического шлюза в подмосковном Лыткарино , сообщает пресс-служба СУСК по области.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 20 июля в Москве-реке около гидротехнического шлюза в городе Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденной девочки с гнилостными изменениями.

Проводится проверка, осмотрено место происшествия, опрошены работники гидроузла, назначена судебно-медицинская экспертиза. Приняты меры к установлению матери ребенка.