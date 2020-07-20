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В деле о торговле младенцами появилась шокирующая версия 

Вероника Полынина 36 минут назад
В деле о торговле младенцами появилась шокирующая версия
Фото: depositphotos.com
Найденные в водоемах Москвы и Подмосковья тела младенцев могут быть связаны с уголовным делом о торговле детьми.
Как сообщает «Пятый канал», следствие подозревает, что трупы младенцев, обнаруженные в Москве-реке в районе Лужников и подмосковном Лыткарино, могут быть звеньями одной цепи. От детей могли избавиться суррогатные матери, не дождавшись получения денег от заказчиков. Проверяются также и другие версии.
Галкина втянули в скандал о торговле детьми
Оперативники изучают данные по новорожденным в медицинских учреждениях столицы и области, а также в социальных службах.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе в Москве арестовали врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Их обвиняют в торговле детьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия. Уголовное дело возбудили после смерти в Подмосковье месячного мальчика — его нашли в квартире еще с тремя младенцами, рожденными суррогатными матерями для иностранцев. За всеми детьми присматривала няня.
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Происшествия , Москва , Московская область
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