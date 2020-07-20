В деле о торговле младенцами появилась шокирующая версия 

Найденные в водоемах Москвы Подмосковья тела младенцев могут быть связаны с уголовным делом о торговле детьми.

Как сообщает «Пятый канал», следствие подозревает, что трупы младенцев, обнаруженные в Москве-реке в районе Лужников и подмосковном Лыткарино, могут быть звеньями одной цепи. От детей могли избавиться суррогатные матери, не дождавшись получения денег от заказчиков. Проверяются также и другие версии.

Оперативники изучают данные по новорожденным в медицинских учреждениях столицы и области, а также в социальных службах.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе в Москве арестовали врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Их обвиняют в торговле детьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия. Уголовное дело возбудили после смерти в Подмосковье месячного мальчика — его нашли в квартире еще с тремя младенцами, рожденными суррогатными матерями для иностранцев. За всеми детьми присматривала няня.