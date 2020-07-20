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В деле о торговле детьми появилась новая версия 

Ura.Ru 55 минут назад
В деле о торговле младенцами появилась шокирующая версия
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Следственного комитета РФ проверяют информацию о причастности найденных в водоемах Москвы трупов младенцев к делу о торговле детьми.
«Следователи по громкому делу о продаже суррогатных детей проверяют информацию о том, что найденные брошенными в воду тела младенцев в Москве и Московской области могут быть звеньями одной цепи», — передает Пятый канал.
По одной из версий следствия, детей могли выкинуть суррогатные матери, не дождавшись оплаты за них. При этом факт убийства будет доказан после проведения экспертиз. Также сотрудники СК не исключают, что младенцы могли умереть по другим причинам, а от их тел таким образом избавились. В настоящий момент следователи изучают данные по новорожденным в больницах столицы и области, а также в социальных службах.
Ранее сообщалось, что в Москве-реке было найдено тело новорожденного. Труп обнаружили около моста Лужники, напоминает RT. Еще одного мертвого младенца обнаружили в водоеме в подмосковном Лыткарино.
Уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года. Тогда правоохранительные органы обнаружили тело младенца в квартире в поселке ВНИИССОК Московской области. Ребенок, рожденный в конце 2019 года от суррогатной матери, был под присмотром няни в квартире, в которой также были обнаружены еще трое младенцев. Известно, что они находились там до тех пор, пока их биологические родители-иностранцы оформляли необходимые документы. Позднее СК просил суд арестовать четырех акушеров гинекологов, которые могут быть причастны к делу.
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Происшествия , СКР , МВД , Москва , Московская область
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