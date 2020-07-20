В деле о торговле младенцами появилась шокирующая версия

«Следователи по громкому делу о продаже суррогатных детей проверяют информацию о том, что найденные брошенными в воду тела младенцев в Москве и Московской области могут быть звеньями одной цепи», — передает Пятый канал.

По одной из версий следствия, детей могли выкинуть суррогатные матери, не дождавшись оплаты за них. При этом факт убийства будет доказан после проведения экспертиз. Также сотрудники СК не исключают, что младенцы могли умереть по другим причинам, а от их тел таким образом избавились. В настоящий момент следователи изучают данные по новорожденным в больницах столицы и области, а также в социальных службах.

Ранее сообщалось, что в Москве-реке было найдено тело новорожденного. Труп обнаружили около моста Лужники, напоминает RT. Еще одного мертвого младенца обнаружили в водоеме в подмосковном Лыткарино.