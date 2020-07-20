Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву

Москве разгорелся конфликт между владельцами столичного агрокластера «Фуд Сити» и представителями армянской диаспоры, фоном для которого стало приграничное столкновение Армении Азербайджана . Где еще могут возникнуть торговые войны представителей двух диаспор в России , рассказывает «Газета.Ru».

Проблемы на столичном рынке «Фуд Сити» у водителей фур с фруктами из Армении начались в субботу, 17 июля. Первоначально информация об этом распространилась в социальных сетях. Со слов некоторых водителей, служба безопасности рынка попросила дальнобойщиков с армянскими номерами воздержаться от въезда на территорию рынка из-за риска потенциального конфликта с торговцами из Азербайджана.

По другой версии, сама администрация рынка опять же из-за соображений безопасности попросила водителей подождать какое-то время на любой другой стоянке. Пост об этом опубликовал в соцсетях сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни.

«Администрация рынка под предлогом обеспечения безопасности сначала вывела армянские фуры за территорию рынка.

Позднее администрация рынка обратилась к армянским торговцам с просьбой убрать коробки и рекламу, где есть что-то армянское», — рассказал Сюни.

Рынок «Фуд Сити» принадлежит выходцам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Алиеву. Проблемы у армянских поставщиков фруктов на этой торговой площадке начались на фоне приграничного конфликта между Арменией и Азербайджаном. 12 июля на границе двух государств произошло вооруженное столкновение, обе стороны обвинили друг друга в провокации, есть погибшие. В связи с этим в Азербайджане прошли массовые народные акции.

После появления информации о том, что 52 фуры с фруктами из Армении получили запрет на разгрузку товара в «Фуд Сити», туда прибыли представители дипмиссии Армении, но и тут диалог не задался.

«Их (представителей посольства) выпроводили силой с территории рынка, служба безопасности компании запретила там находиться, не захотели общаться. Наши звонки и просьбы не дали никакого результата», — приводит ТАСС слова посла Армении в России Вардана Тоганяна.

Уже в воскресенье, 19 июля, по заявлению главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка , проблема с армянскими фруктами была решена.

«Фрукты из Армении свободно продаются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, в том числе и в «Фуд Сити», — заверил «Интерфаксу» Немерюк.

В посольстве Армении подтвердили это, но отметили, что «ситуация до конца не решена, поскольку в „Фуд Сити“ стало меньше армянской продукции».

Решить проблему торговцев из Армении во многом помогла и сама армянская диаспора: в соцсетях соотечественники скидывали другу другу сообщения с призывом покупать фрукты у дальнобойщиков.

«Я лично с братом и мамой покупал абрикосы прямо с машины. Ездили на Калужское шоссе, нам родственники скинули информацию, и мы других тоже звали. Очень вкусные наши абрикосы, все натуральное и очень недорого», — рассказал «Газете.Ru» житель столицы Давид Акопян.

В то же время этот конфликт отчасти показал, что в России есть проблемы с площадками по оптовой реализации плодоовощной продукции.

«У нас есть и другие оптово-распределительные базы класса А, В и С, и вокруг Московской области.

Основной вопрос — в наличии необходимой площади для хранения скоропортящейся продукции.

Другое дело, что оптово-распределительных рынков у нас, к сожалению, не так много. Есть такие проекты, как «Агро-Маркет», но они пока еще до конца до ума еще не доведены, чтобы охватывать всю Россию», — рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

То, что торговый конфликт между двумя диаспорами далеко не исчерпан, показывают и сообщения в соцсетях. Армяне призывают избегать покупки азербайджанских товаров.

«Бойкотируем все азербайджанские рынки, магазины. Покупаем у своих, работаем со своими. Поверьте, тот же «Фуд Сити» без армян перестанет существовать», — опубликовал призыв на своей странице в Facebook сопредседатель «Объединения армян России» (ОАР) Давид Тоноян.

Азербайджанские и армянские предприниматели являются довольно крупными собственниками торговых площадок в России и в Москве в частности. Так, собственникам «Фуд Сити» также принадлежит оптово-розничный рынок «Садовод», расположенный на площади более 38 га на МКАД, а также ТРЦ «Европейский». Среди влиятельных бизнесменов уроженцев Азербайджана также миллиардер Араз Агаларов . В числе его активов ТК Vegas, сеть гипермаркетов «Твой дом» и торгово-выставочный комплекс «Крокус Сити».

Армянские бизнесмены не менее крупные собственники торговых площадей в Москве. Так, группа «Ташир» Самвела Карапетяна , по данным журнала Forbes на 2019 год, владеет 830 тысячами кв.м торговой недвижимости, 61 тысячей кв.м офисной и 33 торговыми центрами. Основной бренд группы «Ташир» — сеть торгово-развлекательных центров «Рио».

Азербайджанская сторона пока воздерживается от комментариев, но армянская диаспора уже заявила, что постарается обойтись без ответных мер.