В квартире на Рублевке произошла стрельба

Правоохранители проверят информацию о стрельбе в квартире на Рублевском шоссе. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве

Как уточняется, в помещении находились девушка и мужчина, которые проводили вместе время. Позднее они поняли, что не могут покинуть квартиру, так как потеряли ключи.

Девушка обратилась за помощью к полицейским. Она уточнила, что не является жертвой противоправных действий. На место прибыли правоохранители.

Владелец дома решил, что в квартиру пытаются проникнуть неизвестные, и дважды выстрелил в дверь. Однако после этого мужчина осознал, что им на помощь прибыла полиция, и положил оружие.

В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства и подробности устанавливаются, передает РИА Новости.