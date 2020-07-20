В квартире на Рублевке произошла стрельба

Правоохранители проверят информацию о стрельбе в квартире на Рублевском шоссе. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.
Как уточняется, в помещении находились девушка и мужчина, которые проводили вместе время. Позднее они поняли, что не могут покинуть квартиру, так как потеряли ключи.
Девушка обратилась за помощью к полицейским. Она уточнила, что не является жертвой противоправных действий. На место прибыли правоохранители.
Владелец дома решил, что в квартиру пытаются проникнуть неизвестные, и дважды выстрелил в дверь. Однако после этого мужчина осознал, что им на помощь прибыла полиция, и положил оружие.
В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства и подробности устанавливаются, передает РИА Новости.