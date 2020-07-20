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Столичная полиция проверит факт стрельбы на Рублевском шоссе 

Вечерняя Москва и ещё 2 42 минуты назад
В квартире на Рублевке произошла стрельба
Фото: depositphotos.com
Правоохранители проверят информацию о стрельбе в квартире на Рублевском шоссе. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.
Как уточняется, в помещении находились девушка и мужчина, которые проводили вместе время. Позднее они поняли, что не могут покинуть квартиру, так как потеряли ключи.
Девушка обратилась за помощью к полицейским. Она уточнила, что не является жертвой противоправных действий. На место прибыли правоохранители.
Владелец дома решил, что в квартиру пытаются проникнуть неизвестные, и дважды выстрелил в дверь. Однако после этого мужчина осознал, что им на помощь прибыла полиция, и положил оружие.
В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства и подробности устанавливаются, передает РИА Новости.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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