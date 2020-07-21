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В подтопленном городе на Урале введен режим ЧС 

ТК «Звезда» и ещё 11 1 час назад
В подтопленном городе на Урале введен режим ЧС
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В устранении последствий стихии задействованы 255 человек и 52 единиц техники.
На Урале, в городе Нижние Серги Свердловской области официально объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с прошедшим накануне подтоплением территорий.
Вода нанесла ущерб приблизительно двум сотням домов и нескольким административным зданиям. Из зоны, пострадавшей от стихии, были эвакуированы спасателями семь человек. Другие жители подтопленных районов смогли покинуть их самостоятельно. На данный момент информации о пострадавших в ходе произошедшего нет. Сотрудники оперативных служб проводят осмотр местности для возможного обнаружения оставшихся людей.
Жители подтопленных территорий временно направлены в пункты размещения, организованные в двух детских садах и одном санатории. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Работы по ликвидации последствий стихии ведутся с привлечением 255 человек, 52 единиц техники и 19 плавательных средств. Специалисты с инженерной техникой разбираются с ситуацией на руслах рек, разлившихся в результате сильных дождей. Деятельность по устранению последствий потопа продолжается.
Ранее сообщалось, что на всей территории города было отключено электричество для безопасности населения.
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Комментарии
Происшествия , Режим ЧС , МЧС , Нижние Серги , Свердловская Область
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