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Шесть человек застряли на колесе обозрения в Крыму 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
6 человек застряли на колесе обозрения в Крыму
Фото: Вечерняя Москва
Шесть человек, в том числе два ребенка, застряли на обесточенном колесе обозрения в Алуште. Об этом в понедельник, 20 июля, рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
— В Алуште, из-за аварийного отключения электроэнергии, остановился аттракцион «колесо обозрения», в двух кабинках которого находилось шесть человек, из них двое дети, — цитирует слова министра РИА Новости.
Сергей Шахов добавил, что спасатели решили опустить аттракцион вручную. С помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения поднялись мотору колеса обозрения и подкрутили маховики двигателей. Благодаря этому кабины аттракциона опустились к посадочной площадке.
— В медицинской помощи пострадавшие не нуждались, — заключил министр.
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Происшествия , Сергей Шахов , РИА Новости , Алушта , Республика Крым
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