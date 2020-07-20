6 человек застряли на колесе обозрения в Крыму

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Сергей Шахов. Шесть человек, в том числе два ребенка, застряли на обесточенном колесе обозрения в Алуште . Об этом в понедельник, 20 июля, рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма

— В Алуште, из-за аварийного отключения электроэнергии, остановился аттракцион «колесо обозрения», в двух кабинках которого находилось шесть человек, из них двое дети, — цитирует слова министра РИА Новости.

Сергей Шахов добавил, что спасатели решили опустить аттракцион вручную. С помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения поднялись мотору колеса обозрения и подкрутили маховики двигателей. Благодаря этому кабины аттракциона опустились к посадочной площадке.