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В ЛНР заявили о перекрытии канала поставок наркотиков 

РИА Новости 1 час назад
В ЛНР заявили о перекрытии канала поставок наркотиков
Фото: РИА Новости
Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики перекрыли канал поставок наркотиков с подконтрольной Киеву территории, изъят метадон на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ ЛНР.
"Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской народной республики ликвидирован устойчивый канал контрабанды наркотических средств в республику, организованный СБУ совместно с украинской национальной полицией", — сообщил представитель ЦВО министерства.
По данным ведомства, сотрудники МГБ ЛНР задержали жительницу города Луганск при попытке переправить через линию разграничения крупную партию наркотического вещества "метадон". В министерстве отметили, что стоимость изъятого "метадона" по ценам "черного рынка" составляет более 1,5 миллиона рублей. По словам собеседника агентства, канал поставки наркотического вещества в ЛНР организовали сотрудники департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, действующие под кураторством сотрудников СБ Украины. По данным МГБ, содействие организаторам оказывали сотрудники пограничной службы Украины, а также военнослужащие 93 бригады ВС Украины. Уточняется, что возбуждено уголовное дело, в рамках которого ведется документирование преступной деятельности всех причастных лиц.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавил представитель МГБ ЛНР.
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Происшествия , Конфликты , СБУ , РИА Новости , Киев
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