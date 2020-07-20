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Защищавшаяся от изнасилования россиянка убила собутыльника 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Защищавшаяся от изнасилования россиянка убила собутыльника
Фото: depositphotos.com
Жительница Хабаровска убила сожителя после того, как он ранил ее ножом и попытался изнасиловать, сообщает издание «Регион Online». В результате женщину осудили на восемь лет лишения свободы.
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Трагедия разыгралась в декабре 2019 года. Отмечается, что 35-летняя осужденная на тот момент жила с двумя братьями. Один из них работал вахтовым методом, другой был пьяницей и вёл асоциальный образ жизни. 4 декабря во время общего застолья у женщины возник конфликт с алкоголиком, в результате которого мужчина схватился за нож. Его рассудительный брат разрядил ситуацию и ушел спать, а наутро узнал, что его родственник мертв.
Женщина рассказала ему, после того, как он вышел из-за стола, его брат снова начал нападать на неё. В результате он ранил её ножом в бедро и попытался изнасиловать. Однако пострадавшей удалось вырвать у насильника нож. Она несколько раз ударила его в голову и шею. Мужчина скончался.
На хабаровчанку завели уголовное дело и впоследствии осудили на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, женщина должна выплатить родственникам погибшего полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Происшествия , ФСИН , Хабаровск
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