Защищавшаяся от изнасилования россиянка убила собутыльника 

Жительница Хабаровска убила сожителя после того, как он ранил ее ножом и попытался изнасиловать, сообщает издание «Регион Online». В результате женщину осудили на восемь лет лишения свободы.

Трагедия разыгралась в декабре 2019 года. Отмечается, что 35-летняя осужденная на тот момент жила с двумя братьями. Один из них работал вахтовым методом, другой был пьяницей и вёл асоциальный образ жизни. 4 декабря во время общего застолья у женщины возник конфликт с алкоголиком, в результате которого мужчина схватился за нож. Его рассудительный брат разрядил ситуацию и ушел спать, а наутро узнал, что его родственник мертв.

Женщина рассказала ему, после того, как он вышел из-за стола, его брат снова начал нападать на неё. В результате он ранил её ножом в бедро и попытался изнасиловать. Однако пострадавшей удалось вырвать у насильника нож. Она несколько раз ударила его в голову и шею. Мужчина скончался.