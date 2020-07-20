Отчим жестоко избивал двухлетнего мальчика 

Двухлетний мальчик, который сбежал от жестокого обращения отчима, чувствует себя хорошо и уже начал играть, заявила уполномоченный по правам ребёнка Подмосковья Ксения Мишонова . По ее словам, ребенок развит в соответствии со своим возрастом, сообщает Telegram-канал «360tv.ru».

Мальчик, как сообщал «Рамблер», сам подошёл к посту охраны на въезде в поселок при совхозе «Останкино» в Дмитровском районе Подмосковья. Ребенок был избит и не мог назвать ни своего имени, ни где он живет. Позже выяснилось, что его 29-летняя мать вместе с 22-летним сожителем остановились у одного из домовладельцев поселка. Воспользовавшись моментом, когда никого не будет дома мальчик сбежал.

Правоохранители возбудили в отношении матери ребенка дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию», в отношении ее сожителя дело об «истязании». Мужчина впоследствии признался, что бил мальчика из-за неприязненных к нему отношений. В настоящее время молодой человек задержан.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова, посетившая ребенка, у которого медики диагностировали сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины, заявила, что в настоящее время мальчик чувствует себя хорошо. Малыш, по ее словам, хорошо идет на контакт, разговаривает, играет.