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В Подмосковье найдена радиоактивная черника 

Мослента и ещё 2 1 час назад
В Подмосковье найдена радиоактивная черника
Фото: globallookpress.com
В подмосковных Мытищах была обнаружена партия черники с превышением норматива по Цезию-137. О находке специалистов государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление №2» сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более 10 килограммов обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи», — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
По словам министра, загрязненная радионуклидом черника помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области было проинформировано о случившемся.
Отмечается, что проверка проводилась в рамках месячника по безопасности продукции растительного происхождения «Овощи и фрукты, ягоды грибы — безопасный урожай», проходящего на территории Московской области.
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Комментарии
Происшествия , Другое , Андрей Разин , Роспотребнадзор , Минсельхоз , Интерфакс , Московская область
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