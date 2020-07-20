Обвиненному в насилии мужу умершей чеченки подарили дом

Власти Чечни подарили дом семье вдовца умершей Мадины Умаевой, мать которой обвинила мужа дочери в домашнем насилии и извинилась перед главой республики Рамзаном Кадыровым за такую версию. Об этом стало известно из сюжета ЧГТРК «Грозный», опубликованного на YouTube.

По словам журналистов, сделав такой подарок семье Висхаджи Хамидова, Кадыров сдержал свое обещание, что оставшиеся без матери дети ни в чем не будут нуждаться. Дом построен на средства фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ключи от дома Хамидову вручил глава администрации Гудермесского района Сахаб Закриев.

«Собственная жилплощадь у семьи, конечно, была, но у Висхаджи Хамидова есть младший брат, а по чеченским традициям отцовский дом достается младшему, и рано или поздно ему пришлось бы его покинуть, а построить собственный вряд ли бы смог — ни здоровье, ни финансовое положение не позволяло», — отмечают авторы сюжета.

Жена Висхаджи Хамидова умерла 12 июня в поселке Дружба в Гудермесе в доме своего мужа, похороны состоялись в тот же вечер. Фельдшер, который констатировал ее смерть, заявил, что признаков насильственной смерти не обнаружил, «поскольку видел только часть лица, шеи и руки, ноги». Семья мужа заявляла, что Умаева упала с лестницы во время приступа эпилепсии. Ее мать утверждает, что дочь не болела эпилепсией и не имела хронических заболеваний, но жаловалась на побои и не хотела возвращаться в дом мужа.

20 июня по решению Следственного комитета и по просьбе родственников, которые настаивали на версии о насильственной смерти девушки, была проведена эксгумация. Ее мать Хутмат Давлетмирзаева заявила, что в день смерти дочери из дома зятя были слышны крики. Кроме того, у Умаевой не было хронических заболеваний, чтобы умереть от них. На саване погибшей обнаружили следы крови, которые приняли за прижизненное кровотечение. По словам же прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова, это объясняется разложением тела.

Вскоре после этого мать умершей чеченки извинилась перед Кадыровым за версию о смерти дочери от домашнего насилия. Правозащитники считают, что она сделала это под давлением, а выводы руководителя исполнительной власти о ненасильственной смерти опережают заключение судмедэкспертизы, которая до настоящего времени не завершена. По их словам, в такой ситуации на экспертов и следствие может оказываться давление.