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Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО
Фото: РИА Новости
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
"Сегодня Худяков был освобожден из следственного изолятора", — рассказал собеседник агентства.
Накануне стало известно, что следствие решило изменить объем обвинения, вменяемого Худякову, по этой причине его дальнейшее содержание под стражей было сочтено нецелесообразным. Иная мера пресечения Худякову не избрана, этот вопрос может решиться, когда следствие будет предъявлять новое обвинение, заявлял его адвокат.
Худяков — администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов. Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел: о вымогательстве, обороте порно, оскорблении власти и клевете. Впоследствии их передали в столичный главк СК РФ.
Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото затем якобы опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей, угрожая публикацией откровенного видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.
В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".
Худяков был задержан по эпизоду о распространении непристойных фотографий. Его привезли из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram — в общей сложности еще около 180 тысяч.
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