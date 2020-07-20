Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела 

Lenta.ru 39 минут назад
Арестованный губернатор Хабаровского Сергей Фургал считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». О возможных заказчиках дела рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК адвокат Борис Кожемякин.
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
По словам защитника, еще в 2000-х годах Фургала проверяли на причастность к убийствам, расследование было в поле зрения Генпрокуратуры, поскольку такие преступления всегда находятся на особом контроле.
«Фамилия Сергея Ивановича была в поле зрения правоохранительных органов, он проверялся. Как глубоко, как тщательно — трудно судить и преждевременно», — отметил адвокат, добавив, что в итоге следствие было приостановлено в связи с невозможностью установить подозреваемых.
Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.
Показания на Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под госзащиту.
Последние новости
«Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию «Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию Стало известно о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля Стало известно о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля Мишустин уволил замминистра после аферы на 50 миллионов рублей Мишустин уволил замминистра после аферы на 50 миллионов рублей
Комментарии 21
Происшествия , Видео , Криминал , Григорий Березкин , Сергей Фургал , Борис Кожемякин , Генпрокуратура РФ , МВД , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение