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Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций 

ТАСС 30 минут назад
7 организаций признали нежелательными в РФ
Фото: ТАСС
Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности семи иностранных неправительственных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", — сообщили в ведомстве. Среди них шесть американских и одна британская организация.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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