7 организаций признали нежелательными в РФ

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности семи иностранных неправительственных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", — сообщили в ведомстве. Среди них шесть американских и одна британская организация.