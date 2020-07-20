В Саратове произошло нападение на следователя 

Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
Ранее местное ИА "Взгляд-инфо" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на проходной в здании областного СУСК в понедельник следователю брызнули в лицо кислотой, после чего он был госпитализирован, а его предполагаемый обидчик — фигурант одного из уголовных дел — задержан.
"В отношении следователя следственного управления по Саратовской области 20 июля 2020 года в утреннее время было совершено противоправное деяние. Жизни сотрудника ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка. Подробности случившегося будут сообщены дополнительно", — говорится в сообщении.