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В Саратове произошло нападение на следователя 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Саратове произошло нападение на следователя
Фото: РИА Новости
Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
Ранее местное ИА "Взгляд-инфо" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что на проходной в здании областного СУСК в понедельник следователю брызнули в лицо кислотой, после чего он был госпитализирован, а его предполагаемый обидчик — фигурант одного из уголовных дел — задержан.
"В отношении следователя следственного управления по Саратовской области 20 июля 2020 года в утреннее время было совершено противоправное деяние. Жизни сотрудника ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка. Подробности случившегося будут сообщены дополнительно", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Криминал , Пожары , СКР , МВД , Саратов
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