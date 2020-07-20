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Российскому следователю плеснули в лицо кислотой 

Вероника Полынина и ещё 8 38 минут назад
Следователю плеснули в лицо кислотой
Фото: РИА Новости
В Саратове 15-летняя девушка напала на следователя по особо важным делам регионального СУ СК РФ.
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Как сообщает телеграм-канал Baza, нападавшая проходила обвиняемой по статье «оскорбление представителя власти» — девушка была пьяна и неадекватно вела себя на улице, а затем оскорбила полицейского.
Утром 20 июля девушка пришла на допрос. Когда в помещение вошел следователь, она достала бутылку с уксусной кислотой, брызнула ему в лицо, после чего ей удалось сбежать.
Теперь подростку грозит более тяжелая статья о применении насилия к представителю власти, предусматривающая наказание до 5 лет лишения свободы.
В пресс-службе саратовского СУ СК РФ сообщили, что пострадавший следователь был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
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