Следователю плеснули в лицо кислотой

Как сообщает телеграм-канал Baza, нападавшая проходила обвиняемой по статье «оскорбление представителя власти» — девушка была пьяна и неадекватно вела себя на улице, а затем оскорбила полицейского.

Утром 20 июля девушка пришла на допрос. Когда в помещение вошел следователь, она достала бутылку с уксусной кислотой, брызнула ему в лицо, после чего ей удалось сбежать.

Теперь подростку грозит более тяжелая статья о применении насилия к представителю власти, предусматривающая наказание до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе саратовского СУ СК РФ сообщили, что пострадавший следователь был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.