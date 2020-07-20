Воспитательница ударила ребенка по лицу 

Воспитательница детского дома в Твери ударила ребенка по лицу за то, что тот вырвал цветок из клумбы. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, вчера воспитанник специализированного дома ребенка «Теремок», в котором проживают дети-сироты не старше четырех лет, в том числе дети с ограниченными физическими возможностями и больные ВИЧ-инфекцией, вырвал цветок из клумбы. Воспитательница ударила его за это по лицу.

«Со всей силы! У меня нет слов!» — рассказала местная жительница Наталья, ставшая свидетельницей инцидента.

Она выразила уверенность, что воспитателям, которые позволяют себе подобное, не место в подобных учреждениях, и сообщила о намерении обратиться в органы по правам ребенка.

В свою очередь, воспитательница, ударившая ребенка, заявила на видеозаписи, которую опубликовал «Подъем», что стукнула того по щеке, потому что он это заслужил — вырвал цветок из клумбы уже в третий раз. Также она высказала мнение, что давать детям пощечины — это нормально и не означает, что те, кто это делает, не любят детей.