СК объединил дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье 

Данное решение объясняется тем, что арестованные врачи являются фигурантами обоих дел, пояснил Трунов. Он добавил, что настаивает на невиновности своих подзащитных.

Кроме того, адвокат призвал передать находящихся в лечебном учреждении детей их законным представителям, так как они не могут являться вещественным доказательством.