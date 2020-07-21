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СК объединил дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
СК объединил дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет (СК) России объединил в одно судопроизводство уголовные дела о продаже врачами детей от суррогатных матерей в Москве и Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемых Игоря Трунова.
Данное решение объясняется тем, что арестованные врачи являются фигурантами обоих дел, пояснил Трунов. Он добавил, что настаивает на невиновности своих подзащитных.
Кроме того, адвокат призвал передать находящихся в лечебном учреждении детей их законным представителям, так как они не могут являться вещественным доказательством.
Ранее сообщалось, что в Москве задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Однако знакомые и родственники врачей считают бредовыми заявления в торговле людьми. Как объяснил "Газете.Ru" бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в России действия медиков, занимавшихся этой деятельностью, никак не подпадают под соответствующую статью, и ситуация требует правового регулирования.
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Происшествия , Криминал , Органы опеки , Игорь Трунов , Геннадий Онищенко , СКР , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
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