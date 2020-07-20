Задержаны напавшие на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Силовики задержали троих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на дом бывшего гендиректора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, сообщает ТАСС. В результате трагедии 80-летняя сестра управленца была убита, а сам он госпитализирован с многочисленными травмами.

Инцидент произошёл в Азовском районе Ростовской области. На минувших выходных правоохранители возбудили уголовное дело о разбойном нападении на дом, в результате которого была убита пенсионерка, а хозяин дома получил серьезные травмы. Позже СМИ выяснили, что речь идет о 83-летнем бывшем гендиректоре «Ростсельмаше» Юрии Пескове и его родной сестре.

Сутки спустя полицейские отчитались о задержании троих подозреваемых. Ими оказались 26-ти и 28-летний жители Азовского района и 38-летний уроженец Санкт-Петербурга. Отмечается, что у них в ходе обыска были обнаружены вещи из дома Пескова. Расследование продолжается. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в собственной квартире на Кутузовском проспекте в Москве было обнаружено тело 90-летней Иды Шур, доцента ВГИКа. Следователи полагают, что в преступлении замешаны «черные риелторы».